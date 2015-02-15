AVM otoparkında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde bir AVM'nin otoparkında iki grup arasında çıkar kavgada 23 yaşındaki Eren Koç bıçaklanarak öldürüldü.

Derince İlçesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkında iki grup arasında çıkan tarşışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Eren Koç, kimliği belirlenemen bir kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. İki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Eren Koç olay yerine gelen ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin tedavisi sürerken, polis olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ölen gencin 6 ay önce askerden geldiği ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.