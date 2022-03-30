AVM’deki diş temizliği tartışmasında doktora saldırmışlardı; belediye harekete geçti

İstanbul Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan kişiler tarafından açılan diş bakım standında diş beyazlatma, diş temizliği yapıldığı ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Belediye harekete geçti. Uygulamaya tepki gösteren diş hekimliği son sınıf öğrencisi, çalışanların saldırısına uğradı.

Öğrenci yaşadıklarını, "Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaparken standlardan birinde çat pat Türkçeyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' denildiğini duydum. 'Burada mı yapıyorsunuz?' diye sordum, 'Evet, 80 lira' dedi. 'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?' deyince gerildi. Bu arada başka biri geldi ve annem ile beni iterek bağırmaya başladı Telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü. Lübnanlı olduğunu öğrendiğim bu kişiler ülkemde bana nasıl saldırıyor? AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı?" diye anlattı.

Görüntülerin ardından belediye harekete geçti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.Hakan Bahadır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlgili stand Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Gerekli işlemleri başlattık..."

TIKLAYIN | AVM'de skandal: Doktor olmayan kişiler 'diş beyazlatma' standı açtı, tepki gösteren hekime saldırdı!