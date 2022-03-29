AVM'de skandal: Doktor olmayan kişiler 'diş beyazlatma' standı açtı, tepki gösteren hekime saldırdı!

İstanbul, Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan kişiler tarafından diş bakımı standı açıldığı ve standda yer alan koltukta diş beyazlatma, diş temizliği gibi işlemler yapıldığı görüldü. Söz konusu uygulamaya tepki gösteren bir diş hekimi adayı ise, çalışanların saldırısıyla karşılaşırken video çektiği için telefonuna el konuldu.
3 ay sonra diş hekimliği fakültesinden mezun olacak olan Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, Bahçelievler'de bir AVM'de verilen skandal hizmetin videosunu paylaştı.
Kadın, AVM'de 80 liraya diş beyazlatma işlemi yapıldığını söylerken, tepki göstererek fotoğraf ve video çektiğinde ise çalışanlar tarafından itildiğini ve telefonunun alındığını belirtti.
'Bizeynepvarmis' isimli kullanıcının anlatımları şöyle:
"Hem bir Türk vatandaşı hem de mezuniyetine 3 ay kalmış bir diş hekimi adayı olarak bugün başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 15.30 civarı annemle Bahçelievler Metroport AVM'den alışveriş yaptım, AVM'den çıkarken oradaki standlardan birinden birinin çat pat Türkçe'siyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' dediğini duydum. Dönüp 'Burda mı yapıyorsunuz?' diye sordum 'Evet, 80 lira sadece' dedi. 'Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mi?' diye sorunca da gerildi ve anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek uzaklaştı.
Sonradan anladım ki birilerini çağırmaya gitmiş. Ben standa dikkatlice bakınca kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond olduğunu gördüm. Gördüklerimin fotoğrafını TDB'yle paylaşmak için çekerken başka biri geldi ve annemi ve beni itekleyerek bağırmaya başladı. Evet itekleyerek...
Videoyu kapattıktan sonra telefonumu elimden çekip bir süre vermedi ve sileceksin diye bağırdı. Bu noktada güvenlik hala gelmemişti. Telefonumu elinden kurtarıp tam uzaklaşacakken bu sefer arkadan gelen yabancı bir erkek telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü.
Annemin ve benim korkumu tahmin edebilirsiniz. Nihayet güvenlik gelince telefonumu gasp eden kişi geri verdi. Ama size sormak istiyorum şimdi bu insanlar AVM'nin ortasında diş taşı temizliği ve diş beyazlatma işlemi yapmak için izini nereden almış?
Almamışsa İstanbul'un göbeğinde bir AVM'de nasıl bu kadar rahat davranabiliyor ve AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı? Bunlar kim ki diş taşı temizliği yapıyor?
AVM yönetiminden Lübnanlı olduğunu öğrendiğim bu kişiler benim ülkemde bana nasıl saldırıyor ve nasıl telefonumun gasp ediyor? Biz bu şehir eşkıyalarıyla yaşamaya mecbur muyuz?"