AVM'de skandal: Doktor olmayan kişiler 'diş beyazlatma' standı açtı, tepki gösteren hekime saldırdı!

Sonradan anladım ki birilerini çağırmaya gitmiş. Ben standa dikkatlice bakınca kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond olduğunu gördüm. Gördüklerimin fotoğrafını TDB'yle paylaşmak için çekerken başka biri geldi ve annemi ve beni itekleyerek bağırmaya başladı. Evet itekleyerek...

Videoyu kapattıktan sonra telefonumu elimden çekip bir süre vermedi ve sileceksin diye bağırdı. Bu noktada güvenlik hala gelmemişti. Telefonumu elinden kurtarıp tam uzaklaşacakken bu sefer arkadan gelen yabancı bir erkek telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü.

Annemin ve benim korkumu tahmin edebilirsiniz. Nihayet güvenlik gelince telefonumu gasp eden kişi geri verdi. Ama size sormak istiyorum şimdi bu insanlar AVM'nin ortasında diş taşı temizliği ve diş beyazlatma işlemi yapmak için izini nereden almış?

Almamışsa İstanbul'un göbeğinde bir AVM'de nasıl bu kadar rahat davranabiliyor ve AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı? Bunlar kim ki diş taşı temizliği yapıyor?