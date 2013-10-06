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Kültür-Sanat

'Avluda Kadınlar' 1 milyon 600 bin liraya satıldı

Son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi'nin yağlı boya kompozisyonu 'Avluda Kadınlar' açık arttırmayla yeni alıcısını buldu

06 Ekim 2013 21:44

Türkiye tarihinde, 1990 ve 1994 yıllarında olmak üzere sadece 2 kez Sanat Çevresi dergisinin kapağında yayımlanmış olan, Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz’in oğlu, son halife Abdülmecit Efendi’ye ait ‘Avluda Kadınlar’ isimli yağlı boya tablosu, bugün gerçekleştirilen müzayede sonucu satıldı.
Alif Art Antikacılık tarafından Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen müzayedede, ‘Avluda Kadınlar’, 1 milyon 600 bin liraya alıcı buldu. Müzayedenin en yüksek bedelli satışı bu olurken, tabloyu alan kişinin ismi açıklanmadı.
 

Gerome benzerliği

 
Abdülmecit Efendi’nin 31 yaşında resmettiği yağlı boya kompozisyonu, ünlü ressam Gerome’un ‘Sarayın Terası’ isimli yapıtıyla benzerlik taşıyor. Gerome’un çıplak kadınları resmederek Osmanlı haremini yansıttığı tabloya karşın, Abdülmecit Efendi’nin yarı çıplak gösterdiği figürler, hem Osmanlı’daki sanat anlayışını hem de Harem yaşantısını belgeler nitelikte.
 

Devletin alması istenmişti

 
Cumhuriyet yazarı Celal Üster, tablo ile ilgili, "Yine bir özel koleksiyona gitmese de devletimizce satın alınarak Köşk’ün mutena bir duvarını süslese daha iyi olmaz mı, diye düşünmeden edemiyor insan!" yorumunda bulumuş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da, “bu tabloyu satın alıp evinin duvarlarından birine asma cesareti gösterecek bir muhafazakâr zenginimiz çıkar mı?” diye sormuştu.

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