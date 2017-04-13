Avını sesle felç eden karides türüne Pink Floyd'un adı verildi

Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi zoologu Dr. Sammy de Grave yeni keşfedilen bir tabanca karidesine hayranı olduğu İngiliz rock grubu Pink Floyd grubunun adını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; tabanca kardieslerinin biri diğerinden çok daha büyük olan iki kıskacı bulunuyor. Bu karides türü kıskacı açıp kapatarak çıkarttıkları olağanüstü yükseklikte sesle avlarını felç ediyorlar.

Panama'nın Büyük Okyanus (Pasifik) açıklarında keşfedilen ve 'Synalpheus pinkfloydi' adı verilen yeni türün ayırt edici özelliği ise devasa kıskacının pembe (pink) renkte olması.