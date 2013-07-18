Avignon'da 'Benim Adım Kırmızı' sahnelenecek

Orhan Pamuk’un başyapıtlarından biri olan Benim Adım Kırmızı, Fransa’nın en meşhur festivallerinden Avignon Tiyatro Festivali kapsamında 8 - 24 Temmuz tarihleri arasında Caserne des Pompiers’de sahneleniyor.

Alain Lecucq ve Narguess Majd’ın sahneye uyarladığı, Brice Coupey’in anlatıcılığı ve Siamak Jahan’ın müzikleri eşliğinde hayat bulan Mon nom est rouge yani Benim Adım Kırmızı, kâğıt tiyatrosunun en özgün uyarlamalarından biri olarak, Avignon’dan İstanbul’a esrarlı ve melankolik bir düş köprüsü kuruyor.

hürriyet.com.tr'de yer alan haberde, Orhan Pamuk’un bu ay içinde Yapı Kredi Yayınları’ndan basılan tekrar baskı kitaplarından biri olan Benim Adım Kırmızı'nın, yazarın dünyada şimdiye dek en çok satan romanı olduğu belirtildi. Kitap, Fransa ve İtalya’da yılın kitabı seçildi, dünyada bir romana verilen en prestijli ödüllerin başında gelen Uluslararası IMPAC Dublin ödülünü kazandı.