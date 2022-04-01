Avengers: Endgame'in yönetmeni Joe Russo neden Kaptan Amerika'nın değil de Iron Man'in öldüğünü açıkladı

Avengers: Endgame'in yönetmeni Joe Russo, filmin sonunda neden Kaptan Amerika (Chris Evans) yerine Iron Man'in (Robert Downey Jr.) öldüğünü açıkladı.

Ünlü yönetmen, dün yayımlanan röportajında Kaptan Amerika'nın, Thanos'u (Josh Brolin) durdurmak için kendini feda etmesinin çok tahmin edilebilir olacağını söyledi.

Steve Rogers'ın süper asker deneyinde kobay olmayı teklif ettiğine dikkat çeken Russo, şöyle konuştu:

"Kaptan Amerika en çekici hikayeye sahip değil"

"Kaptan Amerika, özünde bir kahraman. Çok sevimli bir karakter. Ancak en çekici hikayeye sahip değil."

Russo, Tony Stark'ı ise "ölmesi gereken bir karakter" diye niteledi:

"Iron Man'in ilk 5 dakikasını izlediyseniz, karakterin orada ölmesi gerekirdi. Ama ölmedi, yakalandı. Egosu var değil mi? İlk film, Tony Stark'ın bir kahraman olması için egosunun boyun eğdirilmesiyle ilgili."

50 yaşındaki yönetmen, bu egonun daha sonra Tony Stark'ı güçlendirdiğini ve zaman zaman kahraman olmasıyla da rekabete girdiğini açıkladı:

"Egosu olan bir karakteri işlemek bize daha ilginç bir hikaye gibi geliyor."

Russo, başkaları için ölmenin egoyu yenmeyi gerektirdiğini de sözlerine ekledi:

"Stark'ın ölmesi bize daha merak uyandırıcı bir hikaye gibi geldi"

"Stark'ın ölmesi bize daha merak uyandırıcı bir hikaye gibi geldi. Daha zengin ve karmaşık bir hikaye olduğu için bunu seçtik."

Marvel Sinematik Evreni'nin yüzü haline gelen Tony Stark, 2019 tarihli filmde sonsuzluk taşlarını kullanarak kendini feda etmişti. Böylece evreni Thanos'tan kurtaran süper kahramana veda edilmişti.