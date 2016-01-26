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Bilim / Teknoloji

Avea ve TTNET markaları tarih oldu

Türk Telekom firması iki markayı tek marka altında birleştirme kararı aldı

26 Ocak 2016 15:29

Türk Telekom bünyesinde bulunan Avea ve TTNET markalarını ‘Türk Telekom’ markası altında birleştirilecek. Telekom müşterileri; mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetlerine artık tek mağazadan, tek çağrı merkezinden ve tek internet sitesinden erişebilecek.

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre; marka birleşmesini; işgücünde hiçbir kesintiye gitmeden, servislerde herhangi bir aksama yaşamadan tamamladıklarına dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Rami Aslan böylece, artık çok daha fazla hareket halinde olan müşterilerine herhangi bir yerden dünyaya bağlanma imkânını, birden fazla cihaz ve hizmet kanalıyla sunabileceklerini vurguladı.

- Tek marka altında birleşen Türk Telekom’un müşterileri; mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetlerine artık tek mağazadan, tek çağrı merkezinden ve tek internet sitesinden erişecek.

- Avea, TTNET ve Türk Telekom’un mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetleri, 27 Ocak 2016 itibariyle “Türk Telekom” tek markasıyla müşterilere sunulacak. Akıllı telefonlarda yazan Avea markası yerine artık Türk Telekom yazacak.

Aria-Aycell evliliği 2004 yılında ‘Avea’ adlı ana markasını yaratmış, Aria ve Aycell'in ayrı ayrı sürdürdüğü markalarının yerini Avea almıştı. Avea markası, Aria ve Aycell’in baş harflerinin arasına ‘ve’ takısının konması ile oluşturulmuştu.

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