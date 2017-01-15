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Yaşam

Avcılar'da iki gündür elektrik verilmeyen mahallenin sakinlerinden trafik durdurma eylemi

Denizköşkler Mahallesi sakinleri kesintilere tepki gösterdi

15 Ocak 2017 18:44

Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nin sakinleri iki gündür süren elektrik kesintisini protesto etmek için D-100 Avcılar yan yolunda trafik akışını durdurdu.

Kesintileri alkışlarla protesto eden yaklaşık 20 kişilik grup, BEDAŞ yetkililerinden bilgi alamadıklarını söyleyerek mahalleye enerjinin yeniden verilmesini istedi.

Mahalle sakinleri, elektrik kesintisi nedeniyle kombileri de çalıştıramadıklarını hatırlatarak soğuk hava koşullarına dikkat çekti.

28-29-30 Aralık tarihlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanmış, enerji akışındaki aksamanın doğalgaz santrallerine yapılan arzdaki azalmadan kaynaklandığı iddia edilmişti.

 

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