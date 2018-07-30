Avcılar'da 9 bin, Eyüpsultan'da 5 bin kaçak konut var; işte İstanbul'un 'kaçak yapılanma' haritası

Türkiye'de milyonlarca, İstanbul'da ise binlercesi bulunan kaçak yapılar, çıkan 'İmar Barışı'yla tekrar gündeme geldi. Geçen hafta İstanbul Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın da ruhsatsız çıkması, gözleri risk altındaki kaçak binalara çevirdi.

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Avcılar'ın Yeşil Kent Mahallesi bu örneklerden sadece biri. Tarım arazisi olarak görünen mahalle, 1985 yılından itibaren hızlı bir dönüşüm geçirmeye başladı. İmarı, altyapısı ve yolu dahi olmayan araziye ruhsatsız ve kaçak yapılar inşa edildi. 30 yılda mahallenin nüfusu 75 bin kişiye ulaştı. Mahallede 9 bin konutun tamamı kaçak durumda. Yıllar önce elektrik, su ve doğalgazı bağlanan evlerin çoğu ise zaman içerisinde değişim geçirmiş. Zaten kaçak olan apartmanlara bir de kaçak katlar çıkılmış.

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'İmar Barışı' nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ kapsamında uygulanacak olan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan ‘’ Yapı Kayıt Belgesi’’ verilecek. Böylece vatandaşın mağdur olduğu elektrik, su, doğalgaz aboneliği alamama gibi çeşitli sorunların önüne geçilebilecek.

İmar barışı ile ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurunun ve istenilen şartların sağlanmış olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi almaya hak kazanacak.

Çıkan 'imar barışı' hakkında mahallelinin kafası karışık

Çıkan 'imar barışı' hakkında mahallelinin kafası karışık. Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'e konuşan mahallelinin çoğu ise 'imar barışı'na yanaşmıyor. Bir mahalleli durumu şöyle özetliyor:

"Şu anda aşırı para istiyorlar. Çoğumuz düşünmüyor. Çünkü herkesin bütçesi bunu kaldıramaz. Cezayı ödedik zaten zamanında. Bina bitti. Herkes içinde oturuyor."tçesi bunu kaldıramaz. Cezayı ödedik zaten zamanında. Bina bitti. Herkes içinde oturuyor."

Kimi imar barışının ne olduğunu bile bilmezken, bilenler ise hangi şartlarda aftan yararlanabilecekleri konusunda kendilerine yeterli bilgi verilmediğini söylüyor. 13 milyon konutu kapsayan imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar, arsanın emlak vergi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 oranında ödeme yapacak. Ancak bu bedeli ödemek istemeyen de çok sayıda vatandaş var. Yeşil Kent'te imar barışına başvuran sayısı az olduğu gibi, usulsüz yapılaşmalar da devam ediyor.

Mahalle muhtarı: Mahallemizdeki yapıların tamamı kaçak

Yeşil Kent Mahallesi Muhtarı Aziz Körpeci, "Mahallemizdeki yapıların tamamı kaçak. İmar barışından yüzde 30 oranında faydalanan vatandaşımız var. İmar barışı çok da sevindirmedi. Çünkü en büyük sorunumuz buraya imar ve iskan gelmesi. Böyle bir çalışma yapılmasını bekliyoruz devlet yetkililerinden. Hizmetlerle ilgili mahallede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda okul sıkıntılarımız var. Bir sınıfta 70 kişiye kadar okuyan çocuklarımız var. Park alanlarımızda sıkıntılarımız var. Altyapıyla ilgili sıkıntılarımız var. Önemli olan bunları çözmek. 1980-1985'lerden itibaren Yeşil Kent'te kaçak yapılaşma başladı. 2000-2003 arası kaçak yapılaşma bitti. Ama hızlı bir şekilde gelişti" diye konuştu.

İmar barışına istenen bedel nedeniyle çok sıcak bakılamıyor

Mahalle sakini Tuncay Demir ise imar barışına istenen bedel nedeniyle çok da sıcak bakamadıklarını belirterek, "Şu anda aşırı para istiyorlar. Çoğumuz düşünmüyor. Çünkü herkesin bütçesi bunu kaldıramaz. İstanbul'un çoğu yerinde olduğu gibi bu bölgedeki yapıların da yüzde yüzü kaçak. 2004'ten sonra büyükşehir kaçak yapılaşmaya izin vermedi. 2004'ten itibaren de vergi almaya başladılar. Bu sayede su, elektrik, doğalgaz bağlatabildik" dedi.

"Başvuru sayısı az ama daha zaman var. Kafa da karışık"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Tut ise sahibi olduğu 5 daire ve 1 dükkanın da kaçak olduğunu başka dairelerini de sattığını söylüyor. Zamanında güven üzerine tanıdıklara tapusuz olarak daireleri verdiğini söyleyen Tut, "Ben de daha imar barışına başvurmadım. Son başvuru tarihine kadar ona göre kendimizi ayarlacağız. Başvuracağız. Altından kalkabilirsek yapacağız. Kalkamazsak yapamayacağız. Yapamazsak da ceza yok şimdi. Cezayı ödedik zaten zamanında. Bina bitti. Herkes içinde oturuyor. Boş arsalara imar var mı yok mu kimse bilmiyor. Başvuru sayısı az ama daha zaman var. Kafa da karışık" diyor.

"İmar Barışı hakında vatandaşın yeteri kadar bilgisi yok"

Eyüpsultan İslambey ve Yeşilpınar mahallelerinde de imar barışı çıksa da başvuru sayısı düşük. İslambey Mahalle Muhtarı Orhan Adak, 16 bin nüfuslu mahallede 8 bin konut bulunduğunu, bu konutlardan da en az 5 bininin kaçak durumda olduğunu söylüyor. İmar barışı hakkında vatandaşın yeteri kadar bilgisinin bulunmadığını belirtiyor.

Bazı vatandaşların bilgi almak için muhtarlık ve belediyelere gittiğini ancak bu rakamın da çok az olduğunu söyleyen Adak, mevcut kaçak durumdaki yapıların zaten elektrik, su ve doğalgazının bağlı bulunduğunu ve bu nedenle de vatandaşların bedel ödeyerek imar barışına başvuru yapmaya sıcak bakmadıklarını ifade ediyor. Yeşilpınar Mahallesi'nde ise bin 200 binanın yüzde 80'inin kaçak olduğu belirtiliyor.