Beyoğlu'nda yıkılan temelsiz, ruhsatsız bina 2005'te üç katlıymış...

Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı. Binanın 2005 yılındaki fotoğrafında 3 katlı olduğu dikkati çekiyor. Bina dün yıkılırken dört katlıydı.

Futbolcu Arda Turan’ın geçen yıl aldığı arsadaki inşaatın temel kazısı nedeniyle yıkıldığı iddia edilen binanın sahibi Emin Ertürk, yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştuğunu belirterek “Uyardık, söyledik, fotoğraflar gösterdik ama dinlemediler” demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıkılan binanın bulunduğu Sütlüce Mahallesi, Beyoğlu’nun Haliç sınırını oluşturuyor. Mahalle eskiden gecekondularla doluyken, Haliç’in temizlenmesinden sonra, özellikle İmrahor Caddesi’nin çehresi değişti. Üniversiteler, okullar, Miniatürk, yürüyüş alanlarıyla mahalledeki arsaların değeri arttı. Bu durum bir inşaat döngüsünü de beraberinde getirdi.

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