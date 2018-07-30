6 günde 3'üncü; Ümraniye'de de istinat duvarı çöktü!

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Bir aracın düşme anına dair görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı. Çökmesinin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.

Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı saat 09.30 sıralarında çöktü.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İnşaat alanında çalışmalar sürüyor.

"Elektrik patlamasıyla burası çöktü"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Belediyeden açıklama

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi, 48 pafta, 1827 ada, 9 parselde bulunan 29 Eylül 2017 tarihli yapı ruhsatlı inşaatın, 5 bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşan 35 bin 951 metrekare yapı inşaat alanına sahip olduğu kaydedildi.

Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir." denildi.

Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."