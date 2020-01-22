'Avcı'ydı 'av' oldu, Beşiktaş son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Abdullah Avcı direktörlüğünde Şubat'ı göremeden Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Avcı direktörlüğünde Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ın son 8 maçı

Wolverhampton: 0-4

Yeni Malatyaspor: 0-2

Erzincanspor: 0-2

Fenerbahçe: 1-3

Gençlerbirliği (Rakip 9 kişi kaldı): 4-1

Erzurumspor: 2-3

Sivaspor: 1-2

BB Erzurumspor: 2-3

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