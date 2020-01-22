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Spor

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ile Elneny arasında gerginlik

Erkin, maç içinde Elneny'nin boğazına uzanıp yüzünden ittirdi

22 Ocak 2020 22:14

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner Erkin ile Muhammed Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp yüzünden ittirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı.

Golde Elneny, Caner Erkin'e bir şeyler söylerken Caner de Mısırlı futbolcuya tepki gösterip daha sonra boğazına uzandı ve ardından da yüzünden tutarak ittirdi. Siyah-beyazlı futbolcular iki oyuncunun arasına girdi.

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