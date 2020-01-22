Beşiktaş'a kupada soğuk duş!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor’u ağırladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ve 72’nci dakikalarda Oltan Karakullukçu ile 66’ncı dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş’ın mücadeledeki golleri ise 33’üncü dakikada Diaby ve 64’üncü dakikalarda Burak Yılmaz’dan geldi.

Öte yandan karşılaşmada Caner ve Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius - Gökhan Gönül, Enzo Roco, Victor Ruiz, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Atiba Hutchinson), Diaby (Dk. 74 Güven Yalçın), Ljajic, N’Koudou, Umut Nayir (Dk. 62 Burak Yılmaz)

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan - Mehmet Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Batuhan Artarslan, Mahamadou Ba (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Aykut Demir), Hasan Ayaroğlu

Goller: Dk. 33 Diaby, Dk. 64 Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Dk. 1 - Dk. 72 Oltan Karakullukçu, DK. 66 Sissoko (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Elneny, Atiba Hutchinson (Beşiktaş) - Mücahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar (BB Erzurumspor)