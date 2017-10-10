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AvazTürk yöneticisinden Nevşin Mengü'ye cinsiyetçi mesaj: Girdisi çıktısı...

AvazTürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın mesajı tepki çekti

10 Ekim 2017 00:59

AvazTürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, Nevşin Mengü'nün Türkiye'nin ABD'ye vize yasağı konusunda misilleme kararı almasına ilişkin haberi “ABD bunun altından kalkamaz artık!” sözleriyle paylaşmasına tepki çeken bir yanıt verdi.

Nevşin Mengü’nün ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ardından söylediği ve CNN Türk’ten kovulmasına neden olduğu belirtilen, “Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü” sözlerine atıfta bulunan Çakır, “Girdisi çıktısı 23 dakikalık bir görüşmeyle Türkiye'nin bu hamlesinin ne anlama geldiğini anlatalım ister misin” ifadelerini paylaştı.

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