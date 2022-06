Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu

Vizyona girdiği 2009 yılından sonra merakla beklenen Avatar'ın devam filminin yıl sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

Yaklaşık 13 yıl önce vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar, devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.

Avatar’ın devam filmleriyle ilgili sürekli söylentiler çıksa da ertelenen çekimler ve değişen senaryo nedeniyle bir türlü net bir vizyon tarihi verilmemişti.

Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.

Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmlerinin 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak.

Filmin fragmanının 6 Mayıs tarihinde vizyona girecek yeni Marvel filmi ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) öncesinde tüm sinemalarda gösterilmesi bekleniyor.