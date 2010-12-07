'Av Mevsimi'nin gişe rakamı

T24 - Cuma günü vizyona giren Yavuz Turgul'un son filmi 'Av Mevsimi' haftasonu 389 bin kişi tarafından izlendi.







Başrollerini Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen, Okan Yalabık'ın paylaştığı Yavuz Turgul'un polisiye filmi 'Av Mevsimi'ni haftasonunda 389 bin 213 kişi tarafından izledi.

'Av Mevsimi' ile aynı gün vizyona giren 'Çılgın Dostlar 3'ü 283 bin kişi izlerken, 'Memlekette Demokrasi Var'ı 19 bin kişi izledi.

5 Kasım'da vizyona giren Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'New York'ta Beş Minare'nin toplam seyirci sayısı 3 milyon 176 bine ulaştı.