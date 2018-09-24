Aurora, 'MIX Festival'i kapsamında İstanbul'a geliyor

Farklı müzik türlerini iki günlük bir festivale sığdıran MIX Festival’in bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek. Zorlu PSM’nin farklı salon ve alanlarının kullanıldığı festival bu yıl, 16 – 17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. İlk akşamında dansın son zamanlarda en çok konuşulan elektronik müzik ikilisi Polo & Pan’in sahne alacağı festivalde, ikinci akşam pistin ritmi karanlık pop’un elektronik ve güzel yüzü AURORA’ya emanet olacak.

3. senesinde de müzikseverlere iki gün boyunca performans ve yan etkinliklerle dopdolu bir program sunacak MIX Festival, dansın hiç kesilmeyeceğinin garantisini Paris’in old-school disco kulüplerinden Le Baron’dan yükselen duo Polo & Pan ve Norveç’in soğuk elektroniklerini sıcak vokaliyle buluşturan AURORA ile veriyor.

Festivalde başka kimler var?

Fransa’nın en sevilen elektronik duo’larından Her, indie’nin Montpellier hali Kazy Lambist, iki kuzenin elektronik müzik ekseninde büyüleyici şarkılar yarattığı proje Otzeki, multi enstrümantalist kimliğini büyülü bir sesle dinleyicilere sunan Sophie Hunger, Barselona dans müzik sahnesinin dahi DJ ve yapımcısı Undo, house ve minimal techno’nun Fransa temsilcileri Losless, R&B ve elektronik harmanı müziklerini Londra’dan dünyaya taşıyan Tender, elektronik müzik prodüktörü Emancipator’ın canlı performanslarıyla sahnede olduğu grubu Emancipator Ensemble, Türkiye’de gerçekleşmiş birçok festivalde setleriyle katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas, 70’lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumla eşsiz disco ritmler yaratan Hey! Douglas, Türkiye’nin en başarılı psychedelic müzik gruplarından BaBa Zula, Türkçe funk ve psychedelic şarkıları dans pistine uyarlayan oluşum Turkish Edits, deep tech ve etnik elektronik müziğin birlikteliğini dansla sunan Monality, mix’leriyle ünü ülke sınırlarını aşan Barış K, dikkat çeken isimler arasında.

Biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinden satışta olan biletlerin ilk ön satış dönemi 26 Eylül Çarşamba günü sona erecek.