Audrey Tautou: Hollywood yıldızı olamam çünkü…

Amélie filminin yıldızı aktris Audrey Tautou, Hollywood’da kariyer yapmamayı tercih etmesinin nedenini, “vücudumun her bir milimetresinin inceleme altına alınmasını istemiyorum” diye açıkladı. 36 yaşındaki Fransız oyuncu, 2001’de Amélie’de başrol oynayınca üne kavuşmasının ardından çok iyi gişe yapan ve Dan Brown’ın çok satan romanından uyarlanan Amerikan yapımı Da Vinci Şifresi’nde Tom Hanks’le başrolleri paylaşmıştı. Şimdi ise 1920’lerde geçen bir Fransız yapımı olan Therese Desqueyroux’nun başrolünde evliliğinde mutsuz bir kadını canlandırmaya hazırlanıyor.

Tautou, Radio Times’a yaptığı açıklamada, Hollywood’da kadın oyunculara yönelik bakışın hoşgörüden eser taşımadığını söyledi: “Ben gayet Fransızım. Ve Hollywood’daki baskı çok farklı. Fransa’da durum böyle değil.”

Tautou’ya göre, “Oyuncuların ‘pazarlanabilir’ olması fikri elbette Fransa’da da var ama Hollywood’daki affetmezlik burada yok.” Ünlü moda tasarımcısı hakkındaki 2009 yapımı Fransız filminde Coco Chanel rolünü oynayan Tautou, Hollywood’u şöyle anlatıyor: "Vücudunuzun her bir milimetresine, ne giydiğinize gözünü dikmiş insanlar; bu muazzam bir baskı. Bazı insanlar bundan hoşnut olabilir ama ben, hayır!”

Bununla birlikte, arasıra Hollywood’da oynamayı çok istediğini de söyleyen Tautou’ya göre bu pek mümkün değil, çünkü ABD’ye yerleşmeyen kadın oyuncular orada kolay kolay rol kapamıyorlar:

"Da Vinci Şifresi’ndeki gibi bir rol almak güzel. Arada sırada bunu yapmak isterim ama bu iş böyle yürümüyor. Ellerindeki bütün o harika aktrisler dururken gelip beni seçecek halleri yok onların… Eğer Hollywood’da kariyer yapmak istiyorsan, bu farklı bir şey. Oraya taşınmak zorundasın. Ve benim gibi bir Fransız için… Arkadaşlarımdan ve ailemden uzaklaşmak demek olur bu.”

Tautou’nun Hollywood eleştirisi, sinemanın kendisine dönük bir eleştiri değil ama: “Sinema benim tutkum. Amerikan yönetmenlerine hayranım ve Amerikan filmlerini çok seviyorum. Ama hayatım da benim için önem taşıyor ve yeterince büyük bir hırsım yok.

Bu yılki Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren oyuncular arasında yer alan Tautou, şunu da ekliyor: “Hollywood’da meselenin pazarlama, iş yönetimi ve marka tarafı da çok önemli. Ve ben bunun için formatlanabileceğimi hakikaten düşünmüyorum.”

Kaynak: The Independent