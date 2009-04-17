Audı S4 ve S4 Avant piyasada

Audi’nin üst orta segmentteki en hızlı ve en sportif modelleri S4 ve S4 Avant Türkiye’de piyasaya sunuldu. Direkt enjeksiyonlu ve süperşarjlı, 333 beygirlik V6 motora sahip yeni S4 ve S4 Avant’lar, 99 bin 300 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak.



Direkt enjeksiyonlu ve süperşarjlı 3.0 litrelik TFSI motora sahip olan araç, 0’dan 100 kilometreye yalnızca 5.1 saniyede ulaşırken, ortalama olarak 100 kilometrede sadece 9.7 litre yakıt tüketiyor.



Hürriyet’in haberine göre; yeni S4 ve S4 Avant’ta yer alan yedi ileri S tronic şanzıman, viteslerin son derece hızlı değiştirilmesine olanak tanırken, spor diferansiyel de torku, ihtiyaca göre arka tekerlekler arasında dağıtıyor. 3.0 TFSI motor, azami 440 Nm’lik torkunu 2,500 d/dk’da elde ediyor ve bu değeri 4,850 d/dk’ya kadar değişmeden koruyor.



Audi S4 ve S4 Avant’ın dış mekan tasarımındaki yenilikler, her iki modele de atletik ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Özel eteklikler, alüminyum görünümlü dış aynalar, 18 inç S tasarımlı hafif alaşım jantlar, yan kavisli paneller, arkada kontrollü spoyler ile dörtlü egzoz sistemi. Gündüz sürüş ışıklarına sahip Xenon plus farlar ile stoplar diğer ayrıştırıcı unsurlar arasında yer alıyor.

