ATV, reytinglerde istenilen başarıyı yakalamayan dizi için final kararı verdi

ATV ekranında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı. Dizi, 10. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

FOX TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı dizisinin ardından ATV'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi için de final kararı alındı.



ATV'de pazar akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde ilk 10'a giremedi. İstenilen başarıyı yakalayamayan dizi, 10. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.



Üs Yapım imzalı, Özen Yula'nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İkimizin Sırrı'nın final bölümü 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.