<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçe gösterilerek kapatıldı.</div>\n</div>\n<div class="article__body"> </div>\n<div class="article__footer">\n<div class="article__share">\n<div class="article__sharebar" data-nosnippet>\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text">ATV’nin YouTube kanalı kapatıldı. Kullanıcılar kanalın YouTube hesabına girdiklerinde,<em>"Bu hesap, YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal ettiği için kapatıldı"</em>yazısı ile karşılaştı.</div>\n</div>\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Kapatılma sebebine dair henüz açıklama yapılmadı.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>