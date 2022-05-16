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Medya

ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçe gösterilerek kapatıldı

16 Mayıs 2022 16:11

ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçe gösterilerek kapatıldı.
 
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