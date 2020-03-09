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Kültür-Sanat

ATV'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayımladığı dizide kadına şiddet ve küfür sahnesi tepki çekti

RTÜK'e şikâyet yağdı

09 Mart 2020 14:41

Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın ilk bölümünde küfürlerin sansürsüz bir şekilde yayınlanması izleyicilerin tepkisini çekti.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban'ın üstlendiği Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizideki kadına şiddet sahnesi ve küfürlerin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalog sosyal medyada tepki çekti. Dizide 'O...pu ve p.ç' küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Twitter'da kısa sürede gündem olan dizi için RTÜK'e şikâyet yağdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk bölümü yayınlanan dizide kadına şiddet sahnesinin yer alması da sosyal medyada tepki çekti.

 

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