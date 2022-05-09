ATV, iddialı dizisi için final kararı aldı

ATV, pazar akşamları izleyiciyle buluşan "Adı Sevgi" dizisi için final kararı aldı.

Tv100’ün haberine göre; Atv’nin Koliba Film imzalı dizisi “Adı Sevgi”yle ilgili yeni bir karar alındı.

Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin son olarak yönetmeni değiştirilmiş, yaz aylarında da devam ettirilmesi planlanmıştı.



Kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi ekibe bu gelişmeyi iletti ancak Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura’nın yazdığı dizinin reytingleri düzelirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.