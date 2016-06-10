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Bilim / Teknoloji

Attığı tweet'le Samsung 580 milyon dolar kaybetti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın elektrikli araç Model 3 için Panasonic'le görüştüktüklerini açıklaması, borsada deprem etkisi yarattı

10 Haziran 2016 19:10

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet'leSamsung SDI'ın tam 580 milyon dolar kaybetmesine yol açtı.

Samsung'a bağlı; batarya ve ekran üniteleri üreten Samsung SDI'ın yeni elektrikli araç Model 3 için Tesla'yla işbirliği yaptığı söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyordu.

Fakat Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla konuya açıklık getirerek firmanın Samsung SDI'yla değil Panasonic'le çalıştığını duyurdu.

CHIP Online'ın haberine göre, Musk'ın yaptığı bu iki cümlelik basit açıklama, Samsung SDI'ın borsadaki hisse senetlerinin yüzde 8 oranında düşmesine ve firmanın 580 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.

Diğer yandan Panasonic de bu açıklamanın etkisiyle borsada 800 milyon dolarlık bir değer kazandı.

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