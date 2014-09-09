Atmosferdeki karbondioksit seviyesi rekor kırdı

Atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerindeki sıçrama nedeniyle sera gazları 2013 yılında rekor seviyelere ulaştı. Buna göre 2012 ve 2013 yılları arasında, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları 1984 yılından bu yana en hızlı artışı gösterdi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bu durumun küresel bir iklim anlaşması gerektiği çağrısında bulundu.

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Meteoroloji bülteni

Matt McGrath'ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, WMO'nun yıllık Sera Gazı Bülteni bacalardan emisyonu ölçmüyor. Bunun yerine hava, kara ve okyanuslar arasında gerçekleşen karmaşık etkileşimler sonrasında ısınan gazların ne kadar atmosferde kaldığının kayıtları tutuyor. Tüm emisyonların yaklaşık yarısı denizler, ağaçlar ve canlılar tarafından solunuyor. Bültene göre, atmosferdeki karbondioksit küresel ortalama miktarı, 2013 yılında 396 ppm'ye ulaşmış durumda. Bu bir önceki yıla göre neredeyse 3 ppm artış anlamına geliyor.

Sanayi devriminden bu yana

Atmosferdeki CO2 şu anda 1750 yılındaki seviyelerinin yüzde 142'si düzeyinde. Bu sanayi devriminin başlamasından öncesiyle bir karşılaştırma anlamına geliyor. Ancak, küresel ortalama sıcaklık CO2'deki büyüme ile eşgüdümlü olarak artmış değil. Bu da birçok kişinin küresel ısınmanın durakladığını iddia etmesine neden oluyor.

Biyosferin karbon alımı düşüyor

Bülten, 2013 yılında CO2'deki artışın sadece emisyonlardaki artışa değil, aynı zamanda Dünya'nın biyosferi tarafından düşük karbon alımına bağlı olduğunu düşündürüyor.

Bu gelişme karşısında WMO'deki bilim adamları da şaşkın, zira biyosferin absorbe yeteneğinde bir azalma en son 1998 yılında olmuştu. O zaman dünya çapında geniş çaplı biyokütle yakımı, El Nino koşulları ile birleşmişti.

WMO verileri 1990 ve 2013 yılları arasında iklim üzerindeki ısınma etkisinde yüzde 34 artış olduğunu gösteriyor.

Bunun nedeni karbondioksit, metan ve nitröz oksit gibi gazların atmosferde uzun süre kalması.

Denizlerde asitlenme rekor düzeyde

İlk defa bu yıl, bülten karbondioksitin denizlerde neden olduğu asitlenme verilerini de içerdi. WMO'ya göre, her gün okyanuslar kişi başına yaklaşık 4 kg CO2 absorbe ediyor. Şu anki asidifikasyonunun son 300 milyon yıldır görülmemiş düzeyde olduğuna inanılıyor.

Paris zirvesi

Atmosfer ve okyanuslardan elde edilen veriler, sorunu çözmek için hemen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları, BM genel sekreteri Ban Ki-moon başkanlığında yapılacak özel bir zirve için 23 Eylül New York'ta bir araya gelecek.

Bu toplantının, 2015 sonuna kadar yeni bir uluslararası iklim değişikliği anlaşması üretmek için uzun süredir devam eden müzakerelere ivme kazandırması umut ediliyor.