Atmosferdeki karbondioksit oranı 800.000 yıldır görülmeyen seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü, yayınladığı raporda atmosfer içindeki karbondioksit oranın 2016’da rekor seviyeye çıktığını açıkladı. Bulgulara göre geçtiğimiz yıl karbondioksit oranında görülen artış, son 10 yılda görülen ortalama artıştan yüzde 50 daha fazla.

Araştırmacıların bulgularına göre insan kaynaklı salımlar ve El Nino’nun iklim üzerindeki etkileri, karbondioksit oranının 800.000 yıldır görülmeyen bir seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Bu yıl yayınlanan sera gazı raporu, 51 ülkede yapılan karbondioksit, metan ve nitröz oksit gibi iklim değişikliğine yol açan gazların atmosferdeki oranını açıklıyor. Raporda yer verilen rakamlar, sera gazlarının ‘gezegenin lavaboları’ olarak da bilinen okyanuslar ve biyosfer tabakası tarafından emilen miktardan sonra atmosferde kalan miktarı gösteriyor.

Yayınlanan bir önceki raporda 2015 yılında atmosferde ortalama 400 ppm (parts per million) karbondioksit bulunduğu ve bu karbondioksit düzeyinin nesiller boyu milyonda 400 parçacık düzeyinin altına düşmeyebileceği uyarısında bulunarak günümüzdeki seviyenin 1984 yılından bu yıla kadar rastlanan en yüksek seviye olduğu kaydedilmişti. Bu yıl ise bu oran 403,3 ppm olarak açıklandı. Biliminsanlarının güvenli olarak kabul ettiği oran 350 ppm.

Dünya Meteoroloji Örgütü son 70 yılda atmosferde görülen karbondioksit artışının Buzul Çağı’nın bitimindeki orandan 100 kat fazla olduğunu belirtiyor ve insanlığı acilen fosil yakıt kullanımını bırakmaya ve Paris Anlaşması’nda yer alan hükümleri uygulamaya çağırıyor.