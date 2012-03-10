Atletizm şampiyonasında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı

T24 - 4. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede Türk atlet Aslı Çakır Alptekin, 3. olup bronz madalya alırken, Türk atlet İlham Tanui Özbilen, ikinci olup, ilk gümüş madalyayı aldı.

Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gün akşam seansında yapılan 1500 metre finalinde, yarışı orta sıralarda götüren Aslı, son turda seyircilerin de desteğiyle yaptığı atakla 3. sırayı alarak, bronz madalya kazandı.

Aslı, kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye dünya salon şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını kazandırarak, tarihe geçti.

Kadınlar 1500 metrede Etiyopyalı Genzebe Dibaba 4.05.78'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya alırken, Faslı Mariem Alaoui Selsouli ise 4.07.78'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

'Bu gece uyuyamam'

Aslı Çakır Alptekin, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Helsinki'de yapılacak Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara dönük hazırlık yaptığını belirterek, Son iki yüz metrede seyirciler büyük destek oldu. Güç, kuvvet geldi." şeklinde konuştu.

Alptekin, Türkiye'de atletizm tarihine geçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, ''Bu gece uyuyamam'' dedi.

İlk gümüş madalya

Erkekler 1500 metrede de Kenya asıllı Türk atlet İlham Tanui Özbilen, ikinci olup, gümüş madalya alırken, Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

Atletizm duayenleri de şampiyonayı izledi

Türk atletizminin duayen isimleri de müsabakayı izledi.

Aycan Önen, Mehmet Gecaş, Mehmet Tümkan, Nurullah Candan, Aşkın Tuna, Ömer Giraygil, Merdol Yerçin, Alkan Karal, Yusuf Eldek, Nursel Günay, Sabahat Özkan, Aynur Taşdemir, Prof. Dr. Emin Ergen, Tülya Moran, Melek Özyol, Arzu Tüzüner şampiyonayı salondan takip etti.

Eski atletler, Türkiye'ye kazandırılan tesisin Türk atletizmine büyük katkı yapacağına inandıklarını ifade ettiler.

Erkekler yüksek atlamada finale yükselen atletler

Erkekler yüksek atlamada 2.32 metreyi geçen veya en iyi 8 dereceyi yapan atletlerin finale çıkacağı elemelerde, 10 atlet 2.29 metreyi geçince önce çıtanın 2.32'ye çıkarılacağı açıklandı. Ancak daha sonra çıtanın yükseltilmeyeceği, 10 atletin finale kaldığı bildirildi.

60 metrede finale yükselen atletler

Erkekler 60 metrede finale yükselen atletler belli oldu. İlk seride 6.50'lik derecesiyle birinci olan ABD'li Justin Gatlin, genel sıralamada da en iyi dereceyle finale kaldı. Erkekler 60 metre final yarışı, bu akşam saat 20.00'de yapılacak.