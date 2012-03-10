Dünya Atletizm Şampiyonası dünya rekoru ile başladı

T24 - 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, dünya rekoruyla başladı. Türkiye’nin 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sürecinde büyük öneme sahip olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde kadınlar pentathlonda Ukraynalı Natallia Dobrynska 5 bin 13 puanla dünya rekoru kırarak, altın madalya kazandı.

Sami Gürel-Cansu Günerdi'nin Cumhuriyet'teki haberine göre; Ataköy Atletizm Salonu’ndaki organizasyonda 60 metre engellide bin 44, yüksek atlamada bin 29, gülle atmada 962, uzun atlamada bin 30 ve son olarak 800 metrede 948 puan alan Dobrynska, toplamda 5 bin 13 puanla 20 yıllık dünya rekorunu kırdı.

Eski dünya rekoru 4 bin 991 puanla (1992) Rus Irina Belova’ya aitti. Rekor kırdığı için 50 bin dolar kazanan Dobrynska çok mutlu olduğunu belirterek, “Benim için muhteşem bir gün. Bu bir dünya rekoru ve benim için bir mucize” derken Büyük Britanya’dan Jessica Ennis, 4 bin 965 puanla gümüş; Litvanya’dan Austra Skulyte ise 4 bin 802 puanla bronz madalya elde etti.



Muhteşem açılış



Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon muhteşem bir şölenle başladı. Salondaki dans ve ışık gösterileri, seyirciler tarafından beğeniyle izlenirken şampiyonaya katılan 172 ülkenin bayraklarını taşıyan gençler geçit töreniyle izleyenleri selamladı. Açılış törenini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Lamine Diack’la yan yana izledi.

2020 Olimpiyatları’nın referansı olan dev şampiyonanın resmi açılışını yapan Başbakan Erdoğan, “Ataköy Atletizm Salonu’nda inanıyorum ki dünyaya en güzel barış, dayanışma ve dostluk mesajları ileteceğiz. Sporun dostluk ruhunun dünyamıza egemen olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.