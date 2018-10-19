Atletik Dildoa, futbolun kuir halleriyle buluşmaya çağırıyor!

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa bir tepki olarak doğan Karşı Lig’in takımlarından Atletik Dildoa “Football Action Week” kapsamında futboldan, söyleşiye dört farklı etkinlik düzenliyor.

Başka türlü bir dünya hayaliyle ve ayrımcılıktan uzak bir spor dünyasının mümkün olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğin Atletik Dildoa Takımı tarafından paylaşılan çağrı metni şöyle:

“Bir süredir kentin çeşitli yerlerindeki halı sahalarda futbol oynayan kadınlar ve lgbti+ bireyler olarak, özlediğimiz kalabalıkları spor aracılığıyla yaratmak ve “kamusal alanda varız” cümlesini sporla kurabilmek için fare network etkinliğinin hazırlıklarına koyulduk.

Türkiye’de ve dünyada spor, özelinde de futbol cinsiyetçiliğin, homo/bi/transfobinin norm haline geldiği, erkek egemen bir alan. 2015 yılından bu yana Atletik Dildoa olarak bu ayrımcılığa karşı oynuyoruz, oynaşıyoruz ve başta futbol olmak üzere spor alanını değiştirmeye dönüştürmeye çabalıyoruz.



20 Ekim günü FARE network’ün düzenlediği 11-25 Ekim -#FootballActionWeeks kapsamında 4 farklı etkinlikle sizleri futbolun kuir halleriyle buluşmaya çağırıyoruz.”

Atletik Dildoa'nın Facebook sayfasından paylaşılan etkinlik programı şöyle:

Panel : Kuirleşen Spor, Sporu Kuirleştirmek

16.00 – 18.00

Bugün spor ve fiziki aktiviteler insanların hayatında büyük yer kaplıyor, bazen izleyici bazen de katılımcı olarak bu alana dahil oluyor. Hoşgörü, sadakat, dostluk ve adil oyun gibi değerler spor aracılığıyla aktarılabilirken aynı zamanda hoşgörüsüzlük ve dışlanma, spor alanında da ifade edilebiliyor. Spor alan olarak toplumsal yapıdan ayrı tutulamaz bir yapı olduğu için bazen sınırları kaldıran bir alan olsa da bazen de başka sınırlar çizmektedir. Etnik ve/veya dinsel kimlikler, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik gibi sebeplerle spor alanından uzaklaştırılıyorlar. Bu ayrımcılıklara karşı pek çok direniş biçimi geliştiriliyor. Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmış LGBTİ+ ve kadın ağırlıklı alternatif takımlar da buna örnek.

Türkiye’nin çeşitli illerinden takım temsilcilerimizle, Özen (Muamma – Mersin), Güney (Sportif Lezbon – Ankara), Meriç (Atletik Dildoa – İstanbul) ve Asya (Queerpool – İstanbul), yapılacak panelde, spor alanını sınırları, LGBTİ+ aktivizmi ve sporun kesişimi, kuirleşen spor ve sporu kuirleştirme konuşulacak.

Adres: Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu , Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye, 34373 Şişli/İstanbul

Fotoğraf Sergisi :

Sahalarda Kuir Paslaşmalar – Ateş Alpar

16.00 – 18.00

Ateş Alpar’ın objektifinden 2017 Onur Haftası kapsamında düzenlenen “gol yemeyi sevenler” turnuvasından kareler.

Adres: Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu Fuaye Alanı , Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye, 34373 Şişli/İstanbul

Turnuva: LGBTİ+fobi'ye karşı vur topa!

19.00 - 21.00

Sporun piyasalaşmasına ve sporcunun değerinin büyük şirketler tarafından belirlenmesine; nefret suçlarının, ayrımcı dilin ve kadın düşmanlığının taraftar eğlencesi haline gelmesine itirazımız var!

Ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer olmayan; her bedenin, her cinsiyetin keyif alarak oyun oynayabileceği sahalar hepimizin hakkı! Pasların eşit dağıldığı, küfürsüz, yaratıcı takım oyunlarında buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Bu etkinliğe dahil olmak isteyenlerin internette yer alan formu doldurması gerekiyor.

Adres: Çobanoğlu Sk. No:84 Feriköy / İSTANBUL

Parti: Live Music! For Techno Lovers

23.00 - 05.00 Citizen (Taksim)

Citizen'ın her ay düzenlediği, canlı performanlar ve DJ setlerle gerçekleşen Live Music! For Techno Lovers partisinde bu sefer ayrımcılığa karşı buluşuyoruz!