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Yaşam

Atlasjet niyet etti...

Muzip ilanlarıyla dikkat çeken Atlasjet, Ramazan yaklaşırken yine bombasını patlattı: Niyet ettik sizi 69 YTL'den uçurmaya

25 Ağustos 2008 03:00

Birbirinden muzip ilanlarıyla dikkat çeken Atlasjet, Ramazan yaklaşırken yine bombasını patlattı: Niyet ettik sizi 69 YTL'den uçurmaya

Türkiye'nin iddialı özel havayolu şirketlerinden Atlasjet, kurulduğu günden bu yana basındaki ilginç ilanlarıyla dikkat çekiyor. Genellikle Avrupalı eşcinsellerin rağbet ettiği Yunan adası Mykonos'a sefer başlatmalarını, "Mykonos'a uçan tek delikanlı biziz" şeklinde duyuran; koltuklar arasındaki mesafeyi genişletmelerini ise "İkinciyiz ama bizimki 77 santim" başlığıyla ilanlara taşıyan Atlasjet şimdi de Ramazan kampanyası başlattı.

"Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" sözünden hareketle, "Niyet ettik sizi 69 YTL'den uçurmaya" sloganlı kampanyasını bugün duyuran Atlasjet, Ramazan'da 08-24 Eylül tarihleri arasında biletlerini en geç 5 gün önce alanları 69 YTL'ye taşıyacak. 

'İkinciyiz, zengin değiliz'

İlan ve reklamları M.A.R.K.A ajans tarafından hazırlanan Atlasjet, daha önce de, 2 adet gidiş-dönüş bileti alanlara bir uçak maketi kampanyası yürütmüştü. Bunun için de yine muziplik yaptığı ilanlarda, "Aslında gönül isterdi tabii, her yolcumuza gerçek bir uçak hediye edelim. Ama malum biz ikinciyiz, henüz o kadar zengin değiliz" demişti.

Gözü THY'nin yerinde mi?

Atlasjet reklamlarında sürekli olarak, Türk Hava Yolları'nın ardından, ülkenin ikinci büyük havayolu olduğuna vurgu yapıyor. 'İkincilik' vurgusu yaptığı için büyük ağabeyinin yerine göz dikmiş gibi görünmese de, "Daha çok çalışmalıyız, çünkü biz ikinciyiz" diyerek, 'gizli hedeflerinin' birincilik olduğunu da saklamıyor. (Tempo24)

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