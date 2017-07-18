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Kültür-Sanat

Atlas Okyanusu’nu geçen ilk kadın pilotun çizgi romanı geliyor

Atlas Okyanusu’nu uçakla geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart’ın kayboluşunun sonrasında başına gelenler çizgi romana konu oluyor

18 Temmuz 2017 20:34

Atlas Okyanusu’nu uçakla geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart’ın kayboluşundan sonra yaşadıkları çizgi romana konu oluyor.

Proje için dünyaca ünlü Copperhead (2014) çizgi romanının yazarı, ayrıca Zoo (2015) dizisinin senaristlerinden Jay Faerber ile çalışmaları Amerika’da yayımlanan Türk çizgi roman sanatçısı Sümeyye Kesgin (The Rise of The Magi, September Mourning) bir araya geliyor.

Büyük Okyanus üzerinden geçerken ortadan kaybolan Earhart’tan bir daha haber alınamamış, hakkında oldukça çok şey yazılmış olmasına rağmen bu gizem bir türlü aydınlatılamamıştı.

Faerber ve Kesgin ikilisinin yarattığı, Amelia Earhart ve yanındakilerin yaşadıkları maceraları konu alan çizgi roman, okuyucuyu fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

Faerber, Ameila Earhart’ın fantastik bir dünya içine yerleştirilebilecek en uygun karakter olabileceğini vurgularken, Kesgin de alanında öncü, lider ve güçlü bir kadın karakter üzerine çalışmanın gerçekten çok heyecan verici olduğunu belirtti.

Amerika’da 2 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan çizgi romanı, Türk çizgi roman sanatçısı Sümeyye Kesgin hazırlıyor. 

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