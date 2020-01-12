'Atiye’nin ressamı Mehmetcan Yaman: Beren Saat'e 'ressamlık' dersi verdim, dizinin logosu için 80'e yakın tablo çizdik

Netflix’in ikinci orijinal Türkiye yapımı dizisi Atiye’de anlatının merkezinde yer alan sembolü tuvallere ressam Mehmetcan Yaman çizdi. Dizi için 80 tablo hazırlayan Yaman aynı zamanda başrol oyuncusu Beren Saat’e ‘ressamlık’ dersleri de verdi.

“Atiye’nin sembolünü yapan kişi” olarak anılmak istemediğini ifade eden Yaman, izleyenlerin kendisine, “Tablolar satılık mı”, “Dövme yaptırmak istiyorum çizimi var mı” gibi sorular yönelttiğini aktardı.

Oyuncu Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrolü paylaştığı Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi Atiye yakın dönemde adından sıkça söz ettiren yapımlar arasında. Dizide ressam olan Atiye karakterinin (Beren Saat) çizdiği resimler de anlatının merkezinde yer aldı. Dizideki hikâyenin kahramanlarından Atiye’nin küçüklüğünden bu yana çizdiği, kimi izleyenlerde “sonsuzluğu” çağrıştıran sembolün tasarımı dizinin proje ekibi tarafından hazırlanırken dizi için ise tablolar ressam Mehmetcan Yaman tarafından yapıldı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan'ın haberine göre, Yaman, “Dizinin sanat ekibinde benim eşimin bir tanıdığı vardı. Konunun merkezinde de ressam olduğu için direkt aklına ben gelmişim. 'Böyle bir şey var gelir misin?' dedi. Görüştük ve onlar ne istediklerini söylediler, yapılacak çalışmalardan bahsettiler. Beren Saat’e fırça nasıl tutulur gibi ressamlık üzerine ders verebileceğim falan konuşuldu. Sonrasında da beraber çalışmaya başladık” diye konuştu.

“Büyük bir atölyede günlerce süren çalışmanın ardından tabloları hazırladınız. Dizi için kaç tablo çizdiniz?” sorusuna, "Atiye dizisindeki logoyu ben tasarlamadım. Başından belirtmek lazım çünkü o bir ekip işi. Diğer insanlara da haksızlık olur. Sanat ekibi logo üzerinde çalıştılar ve senaryoya daha vakıf oldukları için çoğu insanın aşina olduğu sembol ortaya çıktı. Ben ise bu resme nasıl yansıtılır, uygulanır diyerek eskizler yaptım. Farklı renk ve boya denemeleriyle o süreç ilerledi. Bazılarının eskizini yapıyordum o onay alıyordu ve büyük tuvale uygulanıyordu. Eskizlerden yola çıkarak onay alıp en son yapılmış çalışmaları izleyenler gördü. Bu süreçte 80’e yakın tablo çizdik" ifadesini kullandı.