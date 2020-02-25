Atiye'nin ikinci sezonunun nerede çekileceği belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Netflix dizisi Atiye'nin ikinci sezonunun Kapadokya'da çekileceğini duyurdu.

Hürriyet gazetesinin Kelebek eki yazarı Cengiz Semercioğlu, "Atiye'nin Göbeklitepe’ye katkı sağlayıp sağlamadığını da sorduk Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a... Çarpıcı rakamlar verdi: 'Atiye'nin 20 milyon yabancı izleyiciye ulaştığını, 'Ottoman Rising'in ise 15 milyona yaklaştığını söyledi. Her iki diziye de Kültür Bakanlığı çekim izinleri konusunda büyük kolaylıklar sağlamış. Göbeklitepe’de ziyaretçilere açık olmayan yerler için bile çekim izni verilmiş. Sonuçta 70 binden 490 bine çıkmış geçen yılki ziyaretçi sayısı..." düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti:

“Bunda ‘tarihin sıfır noktası’ sloganı üzerinden yaptığımız tanıtım çalışmalarının büyük etkisi var” dedi Sayın Bakan...

Bir de dizi haberi verdi bize; “Atiye”nin ikinci sezonunun Kapadokya’da çekildiğini söyledi. İkinci sezon Kapadokya’da geçecek.

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