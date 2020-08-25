Atiye'nin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in ikinci yerli dizisi Atiye'nin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Atiye'yi paralel bir evrende, yok olmuş Göbeklitepe'nin peşinde görüyor, aynı insanların bir başka gerçeklikteki halleriyle tanışıyoruz.

Netflix dizinin üçüncü ve final sezonu çekimlerinin devam ettiği şu günlerde, ikinci sezonun tanıtım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde yayın tarihi açıklanan Atiye ikinci sezonu 10 Eylül'de izleyici ile buluşacak.

İkinci sezonda neler olacak?

İlk sezonun son sahnelerinde alternatif bir zaman dilimine ya da bir başka deyişle paralel evrene geçiş yapan Atiye, kendisini tanımayan ve farklı bir kimliğe sahip kardeşi ile karşılaşmıştı. Göbeklitepe'nin aslında hiç var olmadığı bu alternatif gerçeklikte, Atiye tıpkı ilk sezonda olduğu gibi her şeyi düzeltmeye çalışacak. Ancak bu kez karşılaşacağı şeylerin bir kısmından haberdar olacak.