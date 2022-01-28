Atilla Taş'tan Fırat Tanış'a: Adam kendini öyle ciddiye alıyor ki, vahiy geldi gelecek!

Ne olmuştu?
Tartışmalar, İmamoğlu'nun hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmasıyla başlamıştı.
Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" demişti.
Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti. Kamuoyunun bir bölümü ise, Tanış'ın 'gereksiz yere duyarlılık gösterdiği' savunmuştu.
Daha sonra Tanış, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef alınmasına yönelik "sessiz kaldığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.
Tanış, Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" sözleriyle gönderme yaptığı yazısını alıntılayarak "Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi 'ötekilerin' hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?" yorumunu yapmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemişti.
TIKLAYIN - Oyuncu Fırat Tanış'tan Bilgin Gökberk'in yazısı üzerinden Cumhuriyet'e tepki: Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi
TIKLAYIN | Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' tepkisi