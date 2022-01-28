T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atilla Taş'tan Fırat Tanış'a: Adam kendini öyle ciddiye alıyor ki, vahiy geldi gelecek!

İmamoğlu'nun "tiyatro" benzetmesi yapmasına tepkisiyle gündeme gelen Tanış, son olarak Cumhuriyet gazetesi için, "Altılı bültenine çevirdiniz gazeteyi" yorumunu yapmıştı

28 Ocak 2022 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'tiyatro' benzetmesi üzerinden eleştirmesiyle gündeme gelen, daha sonra da Cumhuriyet gazetesi için "Gazeteyi altılı bültenine çevirdiniz" yorumu tartışma yaratan oyuncu Fırat Tanış'a bir tepki de şarkıcı Atilla Taş'tan geldi. 

Taş, Twitter paylaşımında, "Fırat Tanış’ı severdim. Ama bu kadar egosu ve kibiri kendisine düşman çok az adam tanıdım. Clubhouse’da bir konuşmasına denk gelmiştim, adam kendini öyle ciddiye alıyor ki, vahiy geldi gelecek! Hocam az yere in, ayağın toprağa bassın. Fanisin sen de biz gibi" dedi. 

Ne olmuştu?

Tartışmalar, İmamoğlu'nun hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmasıyla başlamıştı.

Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" demişti.
Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti. Kamuoyunun bir bölümü ise, Tanış'ın 'gereksiz yere duyarlılık gösterdiği' savunmuştu. 
 
Daha sonra Tanış, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef alınmasına yönelik "sessiz kaldığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Tanış, Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" sözleriyle gönderme yaptığı yazısını alıntılayarak "Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi 'ötekilerin' hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?" yorumunu yapmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemişti. 

TIKLAYIN - Oyuncu Fırat Tanış'tan Bilgin Gökberk'in yazısı üzerinden Cumhuriyet'e tepki: Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi

TIKLAYIN | Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' tepkisi

 
imamoğluatilla taşfırat tanışibbhaberimamoğlu özür
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24