Atilla Taş'tan Fırat Tanış'a: Adam kendini öyle ciddiye alıyor ki, vahiy geldi gelecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'tiyatro' benzetmesi üzerinden eleştirmesiyle gündeme gelen, daha sonra da Cumhuriyet gazetesi için "Gazeteyi altılı bültenine çevirdiniz" yorumu tartışma yaratan oyuncu Fırat Tanış'a bir tepki de şarkıcı Atilla Taş'tan geldi.

Taş, Twitter paylaşımında, "Fırat Tanış’ı severdim. Ama bu kadar egosu ve kibiri kendisine düşman çok az adam tanıdım. Clubhouse’da bir konuşmasına denk gelmiştim, adam kendini öyle ciddiye alıyor ki, vahiy geldi gelecek! Hocam az yere in, ayağın toprağa bassın. Fanisin sen de biz gibi" dedi.

Ne olmuştu? Tartışmalar, İmamoğlu'nun hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmasıyla başlamıştı.

Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" demişti.