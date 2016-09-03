Atilla Taş, Murat Aksoy, Fırat Çulhanoğlu ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı

İstanbul'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden Murat Aksoy, Atilla Taş, Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı. Geri kalan 4 gazeteci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Murat Aksoy, Atilla Taş, Mutlu Çölgeçen ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Alparslan Akkuş, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz ve Ömer Şahin savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap ve Ayhan Şimşek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında gazetecilerin de olduğu 35 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.