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Atilla Taş dede oluyor!

Şarkıcı Atilla Taş kızının bebek beklediğini Twitter'dan duyurdu

23 Aralık 2014 22:21

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabından kızı Sezen Taş’ın bebek beklediğini duyurdu.

Atilla Taş takipçileri ile, “Sizle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum millet! Kızım bebek bekliyor, yani ben dede olucam galiba:))” mesajını ve kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

39 yaşındaki Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 24 yaşında.

 

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