Magazin
Atilla Taş dede oluyor!
Şarkıcı Atilla Taş kızının bebek beklediğini Twitter'dan duyurdu
Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabından kızı Sezen Taş’ın bebek beklediğini duyurdu.
Atilla Taş takipçileri ile, “Sizle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum millet! Kızım bebek bekliyor, yani ben dede olucam galiba:))” mesajını ve kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı.
39 yaşındaki Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 24 yaşında.
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-12-23T22:21:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/atilla-tas-dede-oluyor,281435","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/atilla-tas-dede-oluyor,281435"}]