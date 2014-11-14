Atilla Taş: Erdoğan'ı sevmemem için sadece 10 sebep

Şarkıcı Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sevmemesinin 10 nedenini yazdı. Taş, "Seni sevmiyorum RTE! Zaten sevmek zorunda da değilim!" dedi.

Taş’ın Ortasayfa.net’de “Erdoğan’ı sevmemem için sadece 10 sebep” başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Erdoğan’ı sevmemem için sadece 10 sebep

1- Benim diyor, ben ne dersem o olur diyor. Egosu ülke menfaatlerinin çok üstünde! Tüm dünya onunla ve Türkiye’yle dalga geçerken, o hala dünya lideri havalarında!

2- Çok kinci, ona karşı gelen gazeteci, şirket sahibi, muhalif, medya grubu, ülke, hakim, savcı, polis, genç, öğrenci, yüzde 50, kim varsa düşmanı oldu. Kimini vergi kimini başka şeylerle sindiriyor.

3- Din, mezhep ayrımı yapmam deyip din, mezhep, ırk ayrımı yaparak, “Afedersiniz Ermeni” deyip Ermeni’ ye, “İsrail dölü” deyip Yahudi’ye, “Alevi” deyip Aleviye farkettirmeden cephe alıyor.

4- Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve diğerleri gibi polis gücüyle öldürülen gencecik çocuklara merhamet elini uzatmadığı gibi onları ve ailelerini yuhalatıp, hiç bir sorumluluk almıyor. En azından gönül bile almıyor.

5- Açık ve seçik ihaleleri yandaşlarına verip kendi medyasını ve gücünü kuruyor, dünyanın ya da halkının tepkilerine kulak tıkayıp, büyük bir kesimi pervasızca dışlıyor. Hiçbir eleştiriye tahammül etmiyor.

6- Her yapılan hatayı paralel, otpor, lobi gibi umacılara bağlayıp, devlet eliyle trol timleri kurdurup, ortamı hayali düşmanlara bağlayıp, hiçbir özeleştiri yapmadığı gibi suçu muhalefet partilerine atıyor.

7- İktidara geldi geleli, sporda özellikle futbolda durulmayan suları taşırıp, spora siyaset bulaştırdıktan sonra, “Futbol sahalarında siyaset var” diye veryansın ediyor.

8- “Ülkeye 3 milyar fidan diktim” deyip bir o kadar ağacı kesme hakkını kendinde görüyor. İşçi ve asker ölümlerini fıtrata bağlayıp. Kendi oğluna kanunu bile dokundurmuyor.

9- “Ben dünya lideriyim” deyip, Ortadoğu’da oyun kurucu olayım derken, bir ülkenin içişlerine karışıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni bilinmedik maceraya sürükleyebiliyor.

10- Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasını aydınlatmak yerine, bunu darbe diye adlandırıp kamu vicdanını yaraladığı ve daha bir çok şaibeli şey için ki bu liste uzar gider. Seni sevmiyorum RTE! Zaten sevmek zorunda da değilim!