Attila Özdemiroğlu bugün toprağa veriliyor

73 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu, bugün toprağa verilecek. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan müzik adamı Attila Özdemiroğlu'nun cenazesi, bugün Levent Afet Yolal Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Ölüm haberini alır almaz hastaneye gelen ünlü müzik adamının yakın dostlarından müzik yapımcısı İzzet Öz, hastanede gazetecilere açıklama yaptı. Öz, yaptığı açıklamada, "Ani olmadı. Aslında Attila her zaman o kadar doluydu ki; birkaç gün önce yine hastanedeydik. Yanında da bir tane klavyesi vardı. Beraber çok güzel güldük, eğlendik. Hep müzikle doluydu. Benden ayrılırken son cümlesi 'İzzetçim daha yapacak çok şeyler var' oldu. Attila Türkiye’de müzik anlamında çok büyük katkılarda bulunmuş, çok önemli bir insandır. Çok önemli bir müzik adamıdır. Her bakımdan bize çok yollar göstermiştir. Başımız sağ olsun. Sevgili Attila’mızı ikindi namazı sonrasında Levent Camii’nden uğurlayacağız” diye konuştu.