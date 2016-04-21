T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Attila Özdemiroğlu bugün toprağa veriliyor

Özdemiroğlu'nun cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak

21 Nisan 2016 06:47

73 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu, bugün toprağa verilecek.  Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan müzik adamı Attila Özdemiroğlu'nun cenazesi, bugün Levent Afet Yolal Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Ölüm haberini alır almaz hastaneye gelen ünlü müzik adamının yakın dostlarından müzik yapımcısı İzzet Öz, hastanede gazetecilere açıklama yaptı. Öz, yaptığı açıklamada, "Ani olmadı. Aslında Attila her zaman o kadar doluydu ki; birkaç gün önce yine hastanedeydik. Yanında da bir tane klavyesi vardı. Beraber çok güzel güldük, eğlendik. Hep müzikle doluydu. Benden ayrılırken son cümlesi 'İzzetçim daha yapacak çok şeyler var' oldu.  Attila Türkiye’de müzik anlamında çok büyük katkılarda bulunmuş, çok önemli bir insandır. Çok önemli bir müzik adamıdır. Her bakımdan bize çok yollar göstermiştir. Başımız sağ olsun. Sevgili Attila’mızı ikindi namazı sonrasında Levent Camii’nden uğurlayacağız” diye konuştu.

ETİKETLER

attilla özdemiroğlucenazeölümattila özdemiroğlunun cenazesi nerede

İlgili Haberler

Ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu hayatını kaybetti

73 yaşındaki müzisyen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24