Ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Pazar günü hastaneye yatırıldığı öğrenilen Özdemiroğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberinin duyulmasının ardından ünlü isimler hastaneye akın etti. Özdemiroğlu'nun yakın dostu Sezen Aksu da hastaneye giderek, aileye baş sağlığı diledi.

Attila Özdemiroğlu'nun cenazesi, yarın Levent Afet Yolal Camisi'nde İkindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Attila Özdemiroğlu'nun ardından ünlü isimlerden gelen ilk mesajlar şöyle:



Ferhat Göçer

Değerli müzik adamı... Üstadım, ağabeyim #attilaözdemiroğlu vefat etti.... Çok üzgünüm ... Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağolsun...

Aykut Gürel

Hocam, ağabeyim, tanıdığım en zarif insan Attila Özdemiroğlu. Mekanın cennet olsun. çok üzgünüm.

İrem Derici

Cidden çok çok üzüldüm. Bir devir daha bitti dediklerinden... Huzurla uyusun büyük usta #AttilaÖzdemiroğlu...

Suat Suna

Attila Özdemiroğlu...Müzik dünyası önemli bir değerini daha kaybetti. Başımız sağ olsun.

Gonca Vuslateri

Can'i gider insanin.. Ne kotu hava .. Ne kotu dunya.. Sevdiklerimiz isiklara karisinca bir de .. Ne yalniziz iste.. O kadar...





Attila Özdemiroğlu'nun 73 yıllık hayatı...

Attila Özdemiroğlu, 5 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da doğdu. Çeşitli müzik aletlerini çocuk yaştayken çalmayı öğrendi. Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. Daha öğrenciyken müzik etkinliklerine katıldı.

1966 senesinde Durul Gence orkestrası ile çalışmaya başladı. Daha sonra çeşitli orkestralarda görev aldı. O yıllarda Tanju Okan, Yurdaer Doğulu, Berkant’la birlikte ‘Jüpiterler’ adlı bir pop grubu kurdular. 1983 yılına kadar orkestralarda çalmaya devam etti.

Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza atan Attila Özdemiroğlu, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimlerle çalıştı.

Arkadaş, Fahriye Abla, Adı Vasfiye, Züğürt Ağa, Anayurt Oteli, Teyzem, Muhsin Bey, Arabesk, Ağır Roman, Vavien gibi önemli filmlerin müziklerine de imza atan Özdemiroğlu, En İyi Film Müziği dalında yedi Altın Portakal aldı.

1970’li yıllar, Attila Özdemiroğlu için bestelerini yaptığını, bunların dönemin en çok tutulan şarkıları olduğu yıllar oldu. Attila Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan adlarının ilk harflerinin birleşmesiyle oluşturdukları ŞAT Yapım, 70’li yılların pop müziğine damgasını vurmuş bir müzik fabrikası gibiydi.



‘Senden Başka’, Yeşim’in ‘Olmaz Böyle Şey’i, Nilüfer’i Türkiye'ye tanıtan ‘Dünya Dönüyor’, Esmeray’ın ‘Unutama Beni’ adlı şarkısı, Cici Kızlar’ın ‘Delisin’, Melike Demirağ’ın söylediği ‘Arkadaş’ı, Sezen Aksu’nun ‘Olmaz Olsun’ ve 'Firuze' adlı unutulmaz şarkıların hepsinde besteci, söz yazarı, aranjör, yapımcı olarak bu ikilinin imzaları bulunmakta.



1975 yılından itibaren Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden eserlerden yedisi de Özdemiroğlu imzasını taşıyordu.

1980 yılında “Yedi Kocalı Hürmüz”,1984 yılında Devekuşu Kabare tiyatrosunun “Beyoğlu Beyoğlu “, 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosunda oynanan “Fosforlu Cevriye” gibi tiyatro oyunlarının müziklerini hazırladı.

2009 yılında 42. Sinema Yazarları Derneği Ödüllerinden en iyi film müziği ödülünü aldı.

200’ü aşkın şarkı, 60 film müziği, 14 müzikal ve yaklaşık 3 bin reklam müziğinde imzası var.

4 Aralık 2014 tarihinden beri Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi gören Attila Özdemiroğlu, 20 Nisan'da hayatını kaybetti.

Evlilikleri:

1.evliliği: 1963 yılında Ayla hanım ile evlendi. 11 yıl evli kaldıktan sonra 1974 yılında boşandı. Biri oyuncu Yaprak Özdemiroğlu ve Sarp adında adında, bir kız bir oğlu iki çocuğu var.

2.evliliği: 1975 yılında Füsun Önal ile evlendi. 1,5 yıl evli kaldılar.

3.evliliği: 1977 yılında Lale Mansur (Yurdatapan) ile evlendi. 1980 yılında boşandılar.

4.evliliği: Müjde Ar ile evlenmedi ama 15 yıl birlikte yaşadılar.

5.evliliği: 1995 yılının temmuzunda kendinden 31 yaş küçük Hepgül Hepbir ile evlendi. Lidya ve Lara (d.1996) adlarındaki ikiz kızları var.

Ödülleri:

2010 – En İyi Müzik (Vavien) / 42.Siyad Türk Sineması Ödülleri

2010 – En İyi Müzik (Vavien) / 3.Yeşilçam Ödülleri

2005 – En İyi Özgün Müzik (Eğreti Gelin) / 12. Adana Altın Koza Film Şenliği

Eurovision için düzenlediği besteler :

1975 – Delisin ve Cici Kızlar

1975 – Minik Kuş ve Füsun Önal

1975 – Çiçekler ve Zerrin Yaşar

1978 – İnsanız Biz ve Grup Sekstet

1980 – Pet’r Oil by Ajda Pekkan

Müziklerini Yaptığı Filmlerden bazıları :

1985 – Adı Vasfiye

1985 – Züğürt Ağa

1987 – Afife Jale

1987 – Muhsin Bey

1988 – Gece Yolculuğu

1988 – Kaçamak

1989 – Arabesk

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1991 – Robert’s Movie

1997 – Akrebin Yolculuğu

1997 – Ağır Roman

2003 – Gönderilmemiş Mektuplar

2004 – Kalbin Zamanı

2007 – Kilit