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Atilla Olgaç eşi izlediği için öpüşmemiş

Sumru Yavrucuk'un "Rol arkadaşım, eşi oyunu izlediği için beni öpmekten vazgeçti, oynayamadım" dediği kişi, Atilla Olgaç çıktı.

25 Ekim 2009 03:00

Sumru Yavrucuk'un "Macbeth oyununun galasında rol arkadaşım, eşi oyunu izlediği için beni öpmekten vazgeçti, oynayamadım" dediği kişi, Atilla Olgaç çıktı.

Provalarda öpüştük

Kenan Işık'ın atv'de yayınlanan 'Dünya Bir Oyun Sahnesi' programına Sumru Yavrucuk'un 'x kişi' dediği ünlüyle yaşadığı olay damga vurdu. "Yıllar önce Macbeth'in galasında, başrolü paylaştığım arkadaşım, karısının oyuna geldiğini ve sahnede benimle öpüşemeyeceğini söyledi. Provalarda öpüşmüştük. Bir anda kendimi Lady Macbeth değil, Sumru olarak gördüm, oynayamadım."

Gelen Damcıoğlu'ymuş

Yavrucuk isim zikretmedi ama Kenan Işık'ın "O arkadaş Kıbrıs'taki askerler için de bir söz etti" açıklamasının ardından gözler Atilla Olgaç'a çevrildi. Tiyatro çevreleri 92'de sahnelenen 'Macbeth' oyununda, Yavrucuk'la başrolü paylaşan kişinin Atilla Olgaç olduğunu doğruladı. Olgaç'ın 'korktuğu' eşi ise o dönem evli olduğu Nurhan Damcıoğlu'ydu.

Sumru yavrucuk Olgaç'ı ürkütüyor

1992 tarihinde sergilenen Macbeth oyununuyla ilgili o dönem şöyle bir tiyatro eleştirisi yayımlanmış: "Macbeth rolündeki Atilla Olgaç, rol arkadaşı Sumru Yavrucuk'tan ürküyor. Sınırsızlığın ön planda olması gereken bölümlerde bile bu kopukluk dikkatimizi çekiyor..."

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