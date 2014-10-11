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Kültür-Sanat

Atilla İlhan ve Çolpan İlhan’ın isimleri ölümsüzleşti

Attila İlhan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, şairin hayatının bir bölümünü geçirdiği evinin önüne kardeşi Çolpan İlhan’ı da resmeden dev bir rölyef astı

11 Ekim 2014 16:05

Türk şiirinin unutulmaz ismi, 2005 yılında yaşamını yitiren Attila İlhan için 9’uncu ölüm yıl dönümünde, Çamlık'taki evinin önünde anma etkinliği düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaşama veda eden kardeşi, ünlü sanatçı Çolpan İlhan'ı da unutmadı. Usta şairin Çamlık'taki evinin önündeki anma etkinliğinde, Attila İlhan ile Çolpan İlhan'ı resmeden rölyefin de açılışı gerçekleştirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre etkinliğe, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel ve iki ünlü ismin sanatçı dostları ile yakınları katıldı.

 

'Sanata ve sanatçıya önem veriyoruz'

 

Şiirin unutulmaz ismi Attila İlhan'ın, Türkiye'nin aydınlanma mücadelesine katkı sunduğunu ve eserleri ile geleceğe ışık tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka, yetiştirdiği ve kazandırdığı değerlerle ülkemize örnek olan, fark yaratan bir kent. Bugün, bu farkımızı bir kez daha hatırlamak ve Türk sanatına mal olmuş iki önemli ismi; iyi bir şair, iyi bir roman yazarı, iyi bir gazeteci, iyi bir düşünür ve iyi bir Karşıyakalı olan Attila İlhan ile çok değerli kardeşi, usta sanatçımız Çolpan İlhan'ı anmak için buradayız. Karşıyaka'yı kültür ve sanat etkinliklerinde ön saflara taşımak ve bu alanda örnek kent olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için mevcut sanatçılarımıza gereken önemi vermek kadar, 70 milyona kendini kabul ettirmiş ve alanlarında marka olmuş isimleri anmanın, anlamanın ve yaşatmanın da önemini çok iyi biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

 

Duygu dolu anlar yaşandı

 

Attila İlhan'ın sanatçı ve gazeteci dostları Sancar Maruflu, Ünal Ersözlü, Haluk Işık, Veysel Çolak ve Atilla Sertel de ünlü sanatçı ile ilgili duygularını paylaştı. Konuşmacılar, büyük bir vefa örneği göstererek bu anma ve rölyef açılış etkinliğini gerçekleştiren Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a da teşekkür etti. İlhan'ın, 'Ben sana mecburum bilemezsin' şiirini okuyan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Zekeriya Hocalar, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

 


 

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