Atilla Dorsay’ın yeni kitabı “O Güzel Atlara Binip Gidenler” çıktı

Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay’ın Türk sinemasının tanınmış simalarına dair anılarına yer verdiği kitabı “O Güzel Atlara Binip Gidenler” Remzi Kitabevi’nden çıktı. Dorsay’ın 52. Kitabı olma özelliğini taşıyan kitapta Yılmaz Güney, Ayşe Şasa, Çolpan İlhan, İlhan Selçuk, Vedat Türkali, Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı, Tuncel Kurtiz, Vitali Hakko ve Zeki Müren hakkında anılar yer alıyor.

Atillâ Dorsay bu kitabı için şu ifadeleri kullandı:

“Bu kitapta yer alan tüm ünlüleri bizzat tanıdım; hemen hepsiyle dost olduk; birlikte çok şeyler yaşadık; çok özel olaylara, çok hassas dönemlere tanık olduk. Bu, bence kitapta yer alan kişilerin temel bir özelliği.

Onlar öyle kişilerdir ki, bulundukları alemden topluma hep yeni şeyler sunabilir, sürpriz yapabilirler. Kendi adıma diyelim ki Yılmaz Güney, Ayşe Şasa, Çolpan İlhan, İlhan Selçuk, Vedat Türkali, Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı, Tuncel Kurtiz, Vitali Hakko ya da Zeki Müren üzerine söyleyecek şeylerim hep olacaktır. Gerekirse bundan sonra da...

Tarihin aynı döneminde Türkiye denen dev çelişkiler ülkesinin kültür meydanında cirit atmış tüm bu kişilikler, bu ülkeyi, bu halkı, bu coğrafyayı kavramamıza yardımcı olacaklardır.”

Atilla Dorsay kimdir?

İzmir doğumlu. Galatasaray Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki MSÜ) Yüksek Mimarlık bölümünden mezun oldu (1964). Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı (1966) ve sonra bunu asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet’te 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet, Yeni Yüzyıl, Sabah’ta yazdı. Şimdi T24’te yazıyor.

Çoğu sinemayla ilgili olmak üzere bugüne dek 51 kitabı yayınlandı. Türk sineması eleştirilerini, denemelerini, yemek kültürü, şehircilik, yaşam kültürü, pop müzik üzerine yazılarını ayrı kitaplarda topladı. Birer Yılmaz Güney ve Türkân Şoray biyografisi, bir hikâye ve bir şiir kitabı var.

TRT 2’de, açıldığı 1985 yılından sonra film programları yaptı. “Sinema 100 Yaşında” kuşağında önemli klasikler sundu. 1986-1995 arasında TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. Çok sayıda yerli-yabancı dergide yazıları yayınlandı. Birçok festivalde jüri üyeliği yaptı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin danışmanı, kurucusu olduğu SİYAD - Sinema Yazarları Derneği’nin onursal başkanı.

Dorsay’ın, Fransa’dan Chevalier des Lettres-Palmes Acade­miques Nişanı, TDK Basın ödülü, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir, Malatya, Trabzon festivalleri Emek ödülü gibi birçok ödülü bulunuyor.