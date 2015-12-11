Atilla Dorsay, Yeşilçam'ın efsanelerini Akbank Sanat'ta anlatacak

Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay bu ay Akbank Sanat’ın çarşamba buluşmalarında yer alacak. Dorsay, 16 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Beyoğlu Akbank-Sanat’ta son kitabı ‘Yeşilçam’dan 100 Portre’ üzerine konuşarak, kitaptaki ünlülerle ilişkili anılarını paylaşacak.

Atilla Dorsay son kitabı ‘Yeşilçam’dan 100 Portre’de, 2007 yılından itibaren resimlerini dijital olarak çektiği Türk sinemasının çeşitli alanlarından ünlülerin seçme birer portresiyle birlikte üzerlerine yazdığı özgün ve deneme tarzdaki yazılarını topladı. Dorsay, uzun yıllardır tanıma fırsatı bulduğu Yeşilçam ünlülerine ilişkin anıları ve kimi resimlerin çekilmesiyle ilişkili anekdotları dinleyiciyle paylaşacak ve sonrasında kitabını imzalayacak. Dorsay’ın, söyleşiye katılan konuklara bir de sürprizinin olduğu belirtiliyor.