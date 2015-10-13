Atilla Dorsay'ın objektifinden 'Yeşilçam' efsaneleri

T24 yazarı, eleştirmen Atilla Dorsay’ın Türk sinema tarihinin ünlü sanatçılarının portrelerini sunacağı "Efsaneler ve Renkler" adlı fotoğraf sergisi 22 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da İstanbul’daki Saint Benoît Lisesi’nde gösterilecek.

Yeşilçam'ın 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan "Efsaneler ve Renkler" adlı sergi 22 Ekim-30 Kasım 2015 tarihleri arasında gezilebilecek. Yazar ve eleştirmen Atilla Dorsay’ın gözünden Türk sinemasının efsaneye dönüşen 50 oyuncusunun ve yönetmeninin portreleri sergilenecek.

Dorsay'ın “Yeşilçam'dan 100 Portre” kitabının lansmanı da gerçekleştirileceği gecede portreleri sergilenecek bazı isimler şöyle: Selda Alkor, Filiz Akın, Suzan Avcı, Nebahat Çehre, Füsun Demirel, Sevda Ferdağ, Hülya Koçyiğit, Lale Mansur, Hale Soygazi, Türkan Şoray ve Gülsen Tuncer, yönetmen kategorisinde ise Engin Ayça, Reis Çelik, Aram Gülyüz, Erden Kıral, Ümit Ünal ve Derviş Zaim.

Sergi, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach'ın de katılımıyla gerçekleştirilecek.

1960'lı ve 1970'li yıllarda, her yıl 300'e yakın film üretimiyle tüm dünyanın 5. büyük film üreticisi haline gelen Türk sineması, Yeşilçam dönemini yansıtan değerli yönetmen ve sanatçıların katılımıyla Saint Benoît Lisesi'nde anılacak.

Atilla Dorsay kimdir?

Atilla Dorsay 1939 yılında İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki M.S.Ü.) Yüksek Mimarlık bölümünden mezun oldu (1964).

1966 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı ve ardından sinema yazarlığını asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet’te 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet ve Yeni Yüzyıl’da yazdı. 1998’den ayrıldığı 2013’e dek Sabah’ta yazdı.

Çoğu sinemayla ilgili olmak üzere bugüne dek 50’yi aşkın kitap yayınladı. Türk sineması ve yabancı sinema eleştirilerini, yemek kültürü, gezi, şehircilik, yaşam kültürü, pop-müzik üzerine yazılarını ve son yıllarda fotoğraflarını ayrı kitaplarda topladı. TRT 2’de, açıldığı 1985 yılından itibaren 20 yıla yakın süreyle klasik filmler sundu. Özellikle "Sinema 100 Yaşında" kuşağında önemli klasikleri ekrana getirdi.

1987-1994 arasında TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. Çok sayıda yerli-yabancı dergide yazıları yayımlandı. Birçok festivalde jüri üyeliği yaptı. Ayrıca başlangıcından (1982) bugüne dek İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin yürütme kurulunda yer aldı.

Kurucusu olduğu ve uzun yıllar yönettiği Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) halen onursal başkanı olan Dorsay, uzun yıllar FIPRESCI-Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu’nun Türkiye temsilcisiydi.

Dorsay’ın, Fransa’dan Palmes Academiques Nişanı, TDK - Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü (1979), Eskişehir, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana-Altın Koza, TÜRSAK-Randevu festivalleri, SİYAD onur (veya emek) ödülleri bulunuyor.

Dorsay'ın başlıca eserleri şöyle:

Mitos ve Kuşku

Sinemayı Sanat Yapanlar

Sinema ve Çağımız/ 1 ve 2

Sinema ve Kadın

O Isimler, O Yüzler

Yüzyüze (söyleşiler)

Hayatımızı Değiştiren Filmler/ 1 ve 2

Yüreğimin Orta Yeri Sinema (denemeler)

Sinemamızın Umut Yılları-Türk Sineması 1970-1980

12 Eylül Dönemi ve Türk Sineması-Türk Sineması 1980-1990

Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları- Türk Sineması 1990-2005

Yılmaz Güney Kitabı

Sümbül Sokağın Tutsak Kadını (Türkan Şoray Kitabı)

Benim Beyoğlum

Ağız Tadıyla

Ajda Pekkan’ın Yüzü (Denemeler)

İstanbul’da Devr-i Sözen

100 Yılın 100 Filmi

100 Yılın 100 Yönetmeni

100 Yılın 150 Oyuncusu

Düşen Yapraklar, Geçen Yıllar

Ne Şurup-Şeker Şarkılardı Onlar...(Bir 20. yüzyıl pop-müzik tarihi)

Yaşam ve Ölüm Kentleri (Gezi notları)

İşte Büyü Zamanı (Denemeler)

Sinema ve Unutulmayanlar (Söyleşiler)

Bir Eleştirmenin Objektifinden (Fotoğraf albümü)

YÜZLER/ 2007-2008 (Fotoğraf albümü)

Dorsay’ın Penceresinden: Kültür ve Sanat Dünyamızdan Portreler

Hindistan Sıcağından Norveç Buzuluna (gezi notları)

Sinemayı Yazan Adam (Rıza Kıraç’la nehir-söyleşi)

Dönme Dolap (Şiirler)

Sinemamızda Değişim Rüzgarları- Türk Sineması 2005-2010

Çağı Yaşamak, Önyargıları Yıkmak (Siyasal yazılar)

Hepsi Senin İçin (Hikâyeler)

Türkan Sultan’a Armağan (Fotoğraf albüm-kitabı)

Quo Vadis İstanbul?

Emek Yoksa Ben De Yokum!

100 Yılın 100 Türk Filmi

Yeşilçam’dan Yüz Portre