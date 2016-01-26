"Atilla Dorsay ve diğer aydınlar ayaklanmasa Emek Sineması yeni binada yine yerini alır mıydı?"

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmeni ve T24 yazarı Atilla Dorsay'ın Emek Sineması'nın yıkımının başladığı Nisan 2013'te "Emek yoksa ben de yokum" diyerek Sabah gazetesinden ayrıldığını hatırlatan Milliyet yazarı Melih Aşık, "Atilla Dorsay ve diğer aydınlar ayaklanıp farkındalık yaratmasa Emek Sineması yeni binada yine yerini alacak mıydı? Kuşkudayız. Dorsay’ı kutluyoruz" dedi.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (25 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sinemanın soylu yazarı Atilla Dorsay Emek Sineması yıkıldığı takdirde Sabah’taki köşesini bırakacağını ilan etmişti. Emek Sineması’na kazma vurulduğu gün köşesini terketti.

Emek binası yenilendi, binanın üst katlarına eski salonun bir taklidi yapıldı.

Şimdi Atilla Dorsay’a deniyor ki:

- Köşeni boşu boşuna terk ettin, bak yıkılan sinemanın yerine yenisi yapıldı...

Atilla Dorsay ise Medyatava’nın yaptığı röportajda diyor ki:

- Bu gibi restler sembolik jestlerdir. Kültürel bir simge haline gelmiş, bir kentin ayrılmaz parçası haline gelmiş bazı yapılar için, icabında Gezi Parkı’nda iki üç ağaç için olduğu gibi bu tür eylemlere girişmek gerekir. Bizim gibi kamuoyuna mal olmuş insanların da bu konuda öncülük etmesi gerekir.

Atilla Dorsay ve diğer aydınlar ayaklanıp farkındalık yaratmasa Emek Sineması yeni binada yine yerini alacak mıydı? Kuşkudayız.

Dorsay’ı kutluyoruz...