Savcılık: Emek Sineması aslına uygun restore edilmedi, yetkililer cezalandırılsın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emek Sineması'nın restorasyon çalışmalarını yürüten Kamer İnşaat yetkilileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, "Emek Sineması'nı aslına uygun restore etmedikleri ve komşu kültür varlıklarına zarar verdikleri" gerekçesiyle inşaat şirketinin yetkililerinin cezalandırılmaları talep edildi.

Agos'ta yer alan habere göre; TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi avukatları Can Atalay ve Zeynep Atalay yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen Kamer İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ülgünar tarafından hazırlanan iddianamede, Emek Sineması’nın aslına uygun restore edilmemesinin yanı sıra tescilli eser "Cercle D’orient ve Melek Apartmanı" binasında çatlaklar oluşturdukları, kazı sırasında gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulandı.

Emek Sineması’yla ilgili daha önce de yürütmeyi durdurma kararları alınmış, yargı kararlarına rağmen ‘Grand Pera’ projesi devam etmişti.