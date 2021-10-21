Atilla Dorsay: İzlediğim tüm filmleri defterime yazdım

Sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci ve mimar Atilla Dorsay, 12 yaşından itibaren sinema defterleri tuttuğunu belirterek, "Yazma tutkum, okuma tutkumun bir sonucudur. Okumak, yazmayı da teşvik ediyor. 12 yaşımdan itibaren sinema defterleri tutup, o defterlere filmle ilgili her şey ve küçük eleştiriler yazardım. İzlediğim bütün filmleri yazardım." dedi.

Nilüfer Belediyesi, Konak Kültürevi’nde Atilla Dorsay ve eşi Leman Dorsay’ı sanatseverlerle buluşturdu. Leman Dorsay’ın Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinden çektiği fotoğraf karelerinden oluşan Yansımalar adlı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından Atilla Dorsay'ın konuk olduğu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Dorsay şu ifadeleri kullandı:

"1966 yılında eleştiri yazılarımın Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmasıyla sinema yazarı oldum. Sonra yazarlık, benim hayatımın ana etkeni oldu. Yabancı filmler üzerine eleştirilerimi ayrıca topluyorum. Hikâye ve şiir kitaplarım oldu. Pandemi gibi zor bir dönemde bile üç kitap yazdım. Toplam 57 kitap yazdım. Bu tutku devam ediyor. Bu tutku, ulaştığım yaşta beni ayakta tutan şeylerin başında geliyor”

Savaşın sorumluluk getiren yıllarında aşk teması beni çok etkiledi. Siyah beyaz filmlerin yanı sıra 1940’lı yıllarda yeni başlayan renkli sinema da beni büyüledi. İzlediğim en güzel aşk filmi Casablanca’ydı. Sinema kadar müziği, seyahati, arkeolojiyi de seviyorum” (İHA)